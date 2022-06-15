Macaristan'da Türk dünyası müziği tanıtıldı

Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin (YEE) her ay düzenlediği Kahve Evi Akşamları programı kapsamında Türk dünyası müziği tanıtıldı.

Orta Asya Türk halkları kültürü ve dilleri alanında çalışma ve araştırmalar yapan Macar filolog ve etnolog Dr. David Somfai Kara ve müzik derlemecisi Istvan Santha programa konuşmacı olarak katıldı.

Programda Türkistan halklarının etnik müziği ile destan anlatım geleneği hakkında konuşan Kara, Santha ile 30 yıldır Orta Asya'yı, özellikle de Türk ve Moğol halklarının yaşadığı bölgeleri ziyaret ettiklerini ve bu süreçte yüzlerce destan ve farklı türde eser topladıklarını söyledi.

Kara, topladıkları eserlerin bir bölümünün "Sibirya Sesleri", diğer kısmını ise "Türkistan Sesleri" adlı albümlerle sanatseverlere sunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sunumun ardından Kırgız ve Özbek sanatçılar geleneksel müzik aleti kıl kopuz ve komuz eşliğinde Macar müzisyenlerle Türkistan bölgesindeki çeşitli destanlardan oluşan konser verdi.