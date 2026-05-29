Haberler

Macaristan Başbakanı Peter Magyar: Macaristan Yeniden NATO'nun Güvenilir Ortağı Olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Brüksel'de görüştü. Magyar, Macaristan'ın yeniden NATO'nun güvenilir bir ortağı olacağını belirtti.

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Brüksel'de görüştüğünü açıkladı. Magyar, "Macaristan yeniden dünyanın en güçlü askeri ittifakının güvenilir bir ortağı olacak" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Brüksel'de önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Paylaşımında, "Macaristan yeniden dünyanın en güçlü askeri ittifakının güvenilir bir ortağı olacak" ifadelerini kullanan Magyar, Macar askerlerinin NATO'nun Kosova'daki barış gücü misyonunda "mükemmel işler çıkardığı" konusunda Rutte ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Macaristan'ın Ukrayna'ya silah ya da askeri ekipman sağlamadığını da Rutte'ye ilettiğini aktaran Magyar, NATO'nun 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvesine yönelik hazırlıklar ile Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası gelişmelerin de görüşmede ele alındığını kaydetti.

Kaynak: ANKA
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi

İran, ABD uçağını düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor

Ligin yeni takımına transfer oluyor
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor

Evleniyorlar!
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu

Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı dünyaca ünlü forvet de belli oldu
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Kılıçdaroğlu için 'Kahraman Kemal' afişleri hazırlanıyor

İşte cumartesi günü için hazırlanan afişler
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?