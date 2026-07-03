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Kanadalı müzisyen Mac DeMarco, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Kanadalı müzisyen Mac DeMarco, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu
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Kanadalı müzisyen Mac DeMarco, Epifoni'nin 10. yıl konserleri kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, konseri Michael Jackson'ın 'Human Nature' şarkısıyla sonlandırdı.

Alternatif müziğin tanınan isimlerinden Kanadalı müzisyen Mac DeMarco, Epifoni'nin 10. yıl konserleri kapsamında İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

Epifoni'den yapılan açıklamaya göre, Otto Benson tarafından açılışı yapılan konserde Mac DeMarco, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında sık sık İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden sanatçı, "For the First Time", "My Kind of Woman", "Salad Days", "Heart to Heart", "Moonlight on the River"in arasında olduğu parçaları beğeniye sundu.

Programın sonunda ise 1 milyardan fazla dinlenme oranına ulaşan "Chamber of Reflection" isimli kült parçasını söyleyen DeMarco, konseri Michael Jackson'ın "Human Nature" şarkısı ile sonlandırdı.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
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