MABESEM Konferans Salonunda 'Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma' paneli düzenlenecek

Sanat sokağında yer alan MABESEM Konferans Merkezinde 24 Mart Perşembe günü saat: 13.30'da başlayacak olan panelin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Toper yapacak. Panelde konuşmacı olarak; Yaşlılıkta Spor ve Egzersiz başlığında Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Bayer, Yaşlılıkta Ruh Sağlığı başlığında Uzm. Dr. Kübra Orma, Yaşlılık Döneminde Yaşam Kalitesi başlığında Dr. Öğr. Üyesi Mert Kartal ve Tazelenme Üniversitesi Faaliyetleri ve Etkileri başlığında Öğr. Gör. Barkın Dere yer alacak.

Düzenlenecek olan panelin ardından Engelliler Birimi Kurslarında eğitim gören engelli kursiyerlerden oluşan 'Engelsiz Müzik Gurubu' tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Ayrıca Panel öncesinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından katılımcılara Ebru Sanatı çalışması yaptırılacak.

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