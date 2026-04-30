Mabel Matiz Davasında Savcı 'Perperişan' Şarkısının Sözlerinin "Cinsel Çağrışımlar" Yaptığını Savundu ve Ceza İstedi

(İSTANBUL) "Mabel Matiz" sahne adıyla bilinen sanatçı Fatih Karaca hakkında, "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle "müstehcenlik" suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanatçı katılmazken, taraf avukatları katıldı. Davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı, şarkı sözlerinde "bedensel ve ruhsal metaforlarla cinsel çağrışımlar yapıldığı" ve "cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu" değerlendirmesinde bulundu ve cezalandırılmasını istedi.

Davada esas hakkındaki mütalaasına açıklayan savcı, şarkı sözlerinde "bedensel ve ruhsal metaforlarla cinsel çağrışımlar yapıldığı" ve "cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu" değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu içeriğin genel ahlaka aykırı olduğu ve çocukların da erişebileceği platformlarda yayımlandığı ifade edilerek, Mabel Matiz'in cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi kabul ederek duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: ANKA