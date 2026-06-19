Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda metro raydan çıktı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metronun Bostancı mevkisinde raydan çıkması nedeniyle, gece metrosu seferleri İETT otobüsleriyle verilecek.

Metro, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkisinde raydan çıktı.

Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü.

Metrodan çıkarak Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

"Elektrikler gitti ve kapılar ilk etapta açılmadı"

Metroda bulunan Dilek Kaygalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin panik halinde olduğunu ve metroda elektriklerin kesildiğini belirtti.

Kendisinin astım hastası olduğunu ve o esnada nefes almakta zorlandığını anlatan Kaygalak, "Yanımda çocuklar vardı, onlar ve anneleri de panik olmaya başladı. Hiçbir şekilde anons yapılmadı. İnsanlar kendi imkanlarıyla kapıları açtı. Önce ileriye doğru gittik, sonrasında geriye gitmemiz gerektiği söylendi. O yolu ayaklarımız su ve çamur içinde geri döndük." ifadelerini kullandı.

Ayten Yücel de, Küçükyalı-Bostancı durakları arasında metronun önce geri geri gittiğini belirterek, "Sonra duvara çarptı, bayağı sarsıntı yaşadık. Elektrikler gitti ve kapılar ilk etapta açılmadı. Herhangi bir anons geçmediği için insanlar daha çok panik oldu. Yangın mı ne var bilmediğimiz için panik olduk." dedi.

Raylardaki elektrik tehlikesinden de endişe duyduklarını dile getiren Yücel, "Bayılanlar oldu, bastonlu teyzeler vardı. Biz 10-15 dakikalık yol yürüdük, yaklaşık yarım saat sonra gelen ekipler ters yöne yürümemiz gerektiğini söyledi. Orada zaman kaybettik. Neyse ki bir şey olmadı ama bu tür olası durumlarda tedbirlerin hızlı alınması ve anons sisteminin olması gerekiyor." diye konuştu.

Orhan Çoban ise Bostancı'dan Küçükyalı'ya giderken bir anda sinyal kesildiğini, panik içinde tünelden çıktıklarını kaydetti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekibi ve UMKE personeli yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz olay yerinde gerekli sağlık tedbirlerini almış olup, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda 19 Haziran Cuma gecesini 20 Haziran Cumartesi'ye bağlayan gece, metro seferleri yapılamayacaktır. Gece metrosu hizmeti İETT otobüsleri ile verilecektir." denildi.

Öte yandan, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.