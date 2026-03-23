Fransa'da yerel seçimlerde Lyon kentinden aday Aulas, seçim sonuçlarına itiraz etti

Fransa'nın Lyon kentinde yerel seçimlerin ikinci turu sonrasında, merkez sağcı belediye başkan adayı Jean-Michel Aulas, çok sayıda düzensizlik nedeniyle sonuçlara itiraz ettiklerini açıkladı. Seçim sonuçlarında mevcut belediye başkanı Gregory Doucet'in önde olduğu belirtiliyor, ancak Aulas aradaki oy farkının çok az olduğunu vurguladı.

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turu sona erdikten sonra, sandık çıkış anketleri Lyon'da mevcut çevreci Belediye Başkanı Gregory Doucet'i yüzde 54 oy oranıyla seçimin galibi olarak verdi.

Lyon'daki sandıklarda oy sayım işlemleri gece boyunca devam ederken, sandık çıkış anketleri, Doucet ve merkez sağcı rakibi Aulas arasındaki oy farkının azaldığını gösterdi.

Doucet, Lyon'da düzenlendiği basın toplantısında, galibiyetini ilan ederken, "Bugün tarihin yeni bir sayfası yazıldı. Lyon kenti sakinleri oylarıyla sorumlu, cumhuriyetçi, cömert ve evrensel bir çizgiyi sürdürmeyi seçti." ifadelerini kullandı.

Aulas ise basına yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının, basının ve Doucet'in açıkladığından çok daha fazla yakın olduğunu söyledi.

Doucet ile arasında yaklaşık 1500 oy farkı olduğunu savunan Aulas, "Şu anda Lyon'u kimin kazandığını bilmiyoruz." dedi.

Lyon kentinde 15 Mart'ta düzenlenen seçimin ilk turunda neredeyse aynı oy oranına ulaşan 2 belediye başkan adayının ikinci turdaki oyları merak ediliyordu.

Doucet, seçimin ikinci turu için diğer solcu partilerin desteğini almıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
