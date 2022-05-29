Lviv tren istasyonu yerinden edilmiş Ukraynalıları ağırlamaya devam ediyor - Haberler

Lviv tren istasyonu, ülke içinde yerinden edilmiş insanlar için önemli bir merkez olmaya devam ediyor.

BM tahminlerine göre, Rusya'nın komşusuna karşı, savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da en az 4.031 sivil öldü ve 4.735 kişi yaralandı. Gerçek rakamın çok daha yüksek olduğuna inanılıyor.

BM mülteci ajansına göre, 6,7 milyondan fazla insan diğer ülkelere kaçtı, 7,7 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi.

Ukrayna Başsavcılığınca yapılan açıklamada da Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş başlattığı Ukrayna'da Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılar sonucu bugüne kadar 242 çocuğun hayatını kaybettiği, 440 çocuğun ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.