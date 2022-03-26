Lviv'e atılan füzenin sireni konseri dağıttı - Haberler

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Lviv'e atılan füzenin sireni konseri dağıttı

AA - Abdullah Tevge - Güncel
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Konserden detay Siren sesleri Sanatçıların konseri kesip içeri kaçışı İnsanların dağılması LVIV - Rusya'nın Lviv'e düzenlediği hava saldırısı öncesinde çalan uyarı sirenleri, Opera ve Bale binası önünde düzenlenen konseri bitirdi.

Konserden detay

Siren sesleri

Sanatçıların konseri kesip içeri kaçışı

İnsanların dağılması LVIV - Rusya'nın Lviv'e düzenlediği hava saldırısı öncesinde çalan uyarı sirenleri, Opera ve Bale binası önünde düzenlenen konseri bitirdi.

Lviv'e atılan füzenin sireni konseri dağıttı

Lviv'e atılan füzenin sireni konseri dağıttı

Lviv'e atılan füzenin sireni konseri dağıttı

AA / Abdullah Tevge - Güncel

Hava Saldırısı, Rusya, Opera, Bale, Güncel, Haberler

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