Lviv'e atılan füzenin sireni konseri dağıttı
AA - Abdullah Tevge - Güncel
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Konserden detay Siren sesleri Sanatçıların konseri kesip içeri kaçışı İnsanların dağılması LVIV - Rusya'nın Lviv'e düzenlediği hava saldırısı öncesinde çalan uyarı sirenleri, Opera ve Bale binası önünde düzenlenen konseri bitirdi.
Konserden detay
Siren sesleri
Sanatçıların konseri kesip içeri kaçışı
İnsanların dağılması LVIV - Rusya'nın Lviv'e düzenlediği hava saldırısı öncesinde çalan uyarı sirenleri, Opera ve Bale binası önünde düzenlenen konseri bitirdi.