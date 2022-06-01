Lviv'de Dünya Çocuklar Günü kapsamında dans etkinliği - Haberler

Lviv'de Dünya Çocuklar Günü kapsamında dans etkinliği
AA - Olena Znak - Güncel
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Gösteriden detaylar Şarkı söyleyen çocuklar Dans gösterisi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde Dünya Çocuklar Günü kapsamında savaş mağdurları için organize edilen yardım etkinliği için Mariupol, Kherson, Harkiv, Odessa, Donetsk'ten gelen çocuklar dans gösterisi düzenledi.
Gösteriden detaylar
Şarkı söyleyen çocuklar
Dans gösterisi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde Dünya Çocuklar Günü kapsamında savaş mağdurları için organize edilen yardım etkinliği için Mariupol, Kherson, Harkiv, Odessa, Donetsk'ten gelen çocuklar dans gösterisi düzenledi.
AA / Olena Znak - Güncel