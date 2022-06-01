Lviv'de Dünya Çocuklar Günü kapsamında dans etkinliği - Haberler

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Lviv'de Dünya Çocuklar Günü kapsamında dans etkinliği

AA - Olena Znak - Güncel
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Gösteriden detaylar Şarkı söyleyen çocuklar Dans gösterisi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde Dünya Çocuklar Günü kapsamında savaş mağdurları için organize edilen yardım etkinliği için Mariupol, Kherson, Harkiv, Odessa, Donetsk'ten gelen çocuklar dans gösterisi düzenledi.

Gösteriden detaylar

Şarkı söyleyen çocuklar

Dans gösterisi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde Dünya Çocuklar Günü kapsamında savaş mağdurları için organize edilen yardım etkinliği için Mariupol, Kherson, Harkiv, Odessa, Donetsk'ten gelen çocuklar dans gösterisi düzenledi.

AA / Olena Znak - Güncel

Ukrayna Şarkı Rusya Dans Güncel Haberler

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