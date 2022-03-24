Lviv'de 3 saatte hazırlanan geçici barınma merkezi yüzlerce mağdura ev sahipliği yapıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lviv'de 3 saatte hazırlanan geçici barınma merkezi yüzlerce mağdura ev sahipliği yapıyor

AA - Abdullah Tevge - Güncel
 - Güncelleme:
Lviv'de 3 saatte hazırlanan geçici barınma merkezi yüzlerce mağdura ev sahipliği yapıyor

Rusya'nın saldırılarının ardından Lviv'e akın eden savaş mağdurlarının konaklayabilmesi için çalışan gönüllüler, 3 saatlik çabanın ardından geçici barınma merkezini hazır hale getirdi.

Rusya'nın saldırılarının ardından Lviv'e akın eden savaş mağdurlarının konaklayabilmesi için çalışan gönüllüler, 3 saatlik çabanın ardından geçici barınma merkezini hazır hale getirdi.

Lviv Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin bahçesindeki spor salonunda yer alan merkez, karton borular ile iskeleti kurulduktan sonra üstü brandalarla kaplanarak hazırlandı.

Yüzlerce savaş mağdurunu ağırlayan geçici barınma merkezinde konaklayanlardan Alexander Keedeesuk, Kiev'de devam eden savaştan kaçarak Lviv'e geldiğini söyledi. Keedeesuk, "Önceden kalabalığın içinde açık bir alanda kalıyorduk. Ancak şimdi odalara ayrıldı. Çok daha düzenli oldu. Bu şekilde daha rahat edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Gösterdikleri çaba için gönüllülere teşekkür eden Keedeesuk, Rusya'nın saldırıları nedeniyle yaşadığı hüznü şu sözlerle dile getirdi:

"Her gün ölüm haberleri alıyoruz. Vatandaşlarımız ölüyor, bizi koruyan askerlerimiz ölüyor. Rusya ile biz eskiden kardeştik. Ama onlar bu kardeşliği bitirdi ve şeytanın askerleri oldu."

AA / Abdullah Tevge - Güncel

Rusya, Savaş, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title