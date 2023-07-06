Lüleburgaz'da Yangında 10 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü
Güncel Haberler
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında, Sütlüce köyünde bulunan bir tarlada yaklaşık 10 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Sütlüce köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel