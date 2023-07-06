Lüleburgaz'da Yangında 10 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında, Sütlüce köyünde bulunan bir tarlada yaklaşık 10 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.