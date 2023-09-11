Lüleburgaz'da Otomobil Hırsızı Tutuklandı

Lüleburgaz ilçesinde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Çalınan otomobil sahibine teslim edildi.

Lüleburgaz ilçesinde otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Zafer Mahallesi'nde park halindeki 34 SN 8910 plakalı otomobilinin çalındığını fark eden K.E.S. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler konuyla ilgili yaptığı çalışmada otomobilin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheli K.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bulunan otomobil sahibine teslim edildi.