Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesi Hamitabat köyü yakınlarında TEM Otoyolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hamitabat köyü yakınlarında TEM Otoyolu kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında bazı ağaçlarda da zarar oluştu.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi