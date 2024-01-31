Lüleburgaz'da Hafriyat Kamyonu Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki Özgür ve Salanik caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Melek Kuşku'ya, dönüş yapan A.K.'nin kullandığı 42 ABY 552 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kuşku, kamyonun altında kalırken; sürücü iddiaya göre; kadını fark etmeyip, bölgeden uzaklaştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Cenaze Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü A.K. gözaltına alındı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.