Lüleburgaz'da Dikiş Kursu ve 3. Kitap Fuarı Açıldı

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Hamitabak köyünde dikiş kursu açıldı.

Köylü kadınların sosyalleşmesi ve üretimine katkı sağlaması amacıyla açılan kursa 13 kadın katıldı.

Sunay Bostancı eğitmenliğinde gerçekleştirilen kurs 140 saat sürecek.

Kursu başarıyla tamamlayan kadınlara belge verilecek.

Kitap Fuarı açıldı

Lüleburgaz'da 3. Kitap ve Edebiyat Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tüm vatandaşları fuara davet etti.

Lüleburgaz'da sadece yolları, parkları, binaları değil, insan ruhunu besleyen bir şehir kültürünü inşa etmeye çalıştıklarını ifade eden Gerenli, "Kitap okumayan şehirler büyür ama gelişemiyor. Gelişmeyen şehirler de geleceğini kaybeder." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, 19 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.