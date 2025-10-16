Haberler

Lüleburgaz'da Dikiş Kursu ve 3. Kitap Fuarı Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi, Hamitabak köyünde dikiş kursu açarak köylü kadınların sosyalleşmesine ve üretimlerine katkı sağlıyor. Ayrıca, Lüleburgaz'da 3. Kitap ve Edebiyat Fuarı düzenlendi.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Hamitabak köyünde dikiş kursu açıldı.

Köylü kadınların sosyalleşmesi ve üretimine katkı sağlaması amacıyla açılan kursa 13 kadın katıldı.

Sunay Bostancı eğitmenliğinde gerçekleştirilen kurs 140 saat sürecek.

Kursu başarıyla tamamlayan kadınlara belge verilecek.

Kitap Fuarı açıldı

Lüleburgaz'da 3. Kitap ve Edebiyat Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tüm vatandaşları fuara davet etti.

Lüleburgaz'da sadece yolları, parkları, binaları değil, insan ruhunu besleyen bir şehir kültürünü inşa etmeye çalıştıklarını ifade eden Gerenli, "Kitap okumayan şehirler büyür ama gelişemiyor. Gelişmeyen şehirler de geleceğini kaybeder." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, 19 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya skandal emir

İsrail ordusuna skandal emir! ABD ile saldırı hazırlığı başladı
İmza an meselesi! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Resmi açıklama an meselesi! İşte Terim'in yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.