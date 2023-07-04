Lüleburgaz'da Bir Haftadır Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu
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Lüleburgaz ilçesinde bir haftadır haber alınamayan Oğuz Yavuz'un evinde ölü bulundu. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yavuz'un cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde bir haftadır haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Özerler Mahallesi Şirin Sokak'ta kendisinden haber alınamayan Oğuz Yavuz'a (55) ait apartman dairesinden koku geldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dairenin balkonundan eve giren polis, Yavuz'u hareketsiz halde buldu.
112 Acil Sağlık görevlileri, Yavuz'un öldüğünü belirledi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yavuz'un cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.