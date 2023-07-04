Lüleburgaz'da Bir Haftadır Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Lüleburgaz ilçesinde bir haftadır haber alınamayan Oğuz Yavuz'un evinde ölü bulundu. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yavuz'un cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.