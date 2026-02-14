Lüleburgaz'da Ashab-ı Bedir Cami ibadete açıldı

Lüleburgaz ilçesinde Ashab-ı Bedir Cami törenle ibadete açıldı.

Vali Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada, caminin Selçuklu mimarisiyle inşa edildiğini söyledi.

Caminin hayırlı olmasını temenni eden Turan, camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı müstesna yerler olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve protokol üyelerince caminin açılışı gerçekleştirildi.