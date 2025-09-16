Lüksemburg Filistin Devleti'ni Tanıma Niyetini Açıkladı

Filistin yönetimi, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel'in Filistin Devleti'ni tanıma niyetinde olduklarını açıklamasını memnuniyetle karşıladı, diğer ülkelere de benzer adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Lüksemburg Başbakanı Frieden ve Dışişleri Bakanı Bettel'in, ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu tutumun "cesurca" olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun "uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarıyla uyumlu olduğu, iki devletli çözüm prensibi doğrultusunda sükunet ve barışın sağlanması için yapılan çabaların bir parçası olduğu" vurgulandı.

Bakanlık, henüz Filistin Devleti'ni tanımamış olan ülkelere, "iki devletli çözüm taahhüdü ve savaşın sona erdirilmesi ile barışın tesis edilmesi yönündeki uluslararası uzlaşıya destek" amacıyla benzer adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Lüksemburg basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Luc Frieden ile Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, parlamentoda yaptıkları konuşmalarda, Filistin Devleti'ni tanıma niyetinde olduklarını belirtmişlerdi.