Lukomir: Bosna Hersek'in Doğayla İç İçe Unutulmuş Köyü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Bjelasnica Dağı'nda bulunan Lukomir köyü, eşsiz doğası ve insanların yalın ve teknolojiden uzak yaşadığı hayatla dikkati çekiyor.

Saraybosna'ya 50 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre yükseklikte bulunan dağ köyü Lukomir elektriğin kısmen kullanıldığı ve teknolojinin "ayak dahi basmadığı" köy olarak biliniyor.

Lukomir köyü aynı zamanda taş evleri ve mavi ile yeşilin buluştuğu bir yer olarak tanınırken, yerel halk da tarım ve hayvancılıkla geçiniyor.

Son dönemde turistlerin de uğrak yerlerinden birisi olan Lukomir'de geleneksel kıyafetleriyle evlerinin önünde kendi üretimlerini satan Bosna Herseklilere rastlamak mümkün.

Lukomir dağ hayatını deneyimlemek isteyenlerin durağı olurken, masalsı havasıyla ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkartıyor.

Kış aylarında köy sakinleri başkente gidiyor

Yaz aylarında yemyeşil doğası ve temiz havasıyla dikkati çeken Lukomir, kış aylarında ise dağ yürüyüşleri ve kayak yapmak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden birisi oluyor.

Lukomir'i ziyaret edenler dar patika yollardan çevreyi keşfetme imkanı bulurken, doğal hayatı da yakından görme fırsatı elde ediyor.

Dağ köyünün sakinleri ise kışın gelmesiyle buradaki evlerinden ayrılıp Saraybosna'ya taşınıyor.

Kış aylarında ıssızlaşan ve sessizleşen bölgenin en güzel köylerinden Lukomir, ilkbaharla yeniden "nefes almak" için sakinlerinin dönmesini bekliyor.

Lukomir köyü sakinleri, modern yaşam imkanlarından uzak olmalarına karşın Bjelasnica ormanları içinde temiz ve sağlıklı bir ortamda, stresten uzak ve doğal beslenerek günlerini geçiriyor.