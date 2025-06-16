Lufthansa Uçağı Bomba İhbarı Nedeniyle Frankfurt'a Geri Döndü

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Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'a giden Lufthansa uçağı, bomba ihbarı üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Uçak, 200 yolcusuyla Frankfurt Havalimanı'na iniş yaptı ve yolcular geceyi havalimanında geçirdi.

Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'a giden Lufthansa Hava Yolu şirketine ait uçağın, yapılan bomba ihbarı üzerine Frankfurt Havalimanı'na geri döndüğü bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Frankfurt'tan havalanıp Hindistan'ın Haydarabad şehrine uçan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın, bomba ihbarı nedeniyle Frankfurt Havalimanı'na geri dönerek yerel saatle 18.30'da sorunsuz şekilde indiği belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, yolcuların geceyi havalimanında geçirdiği kaydedilirken, bugün Hindistan'a yeni bir uçuşun planlandığı ifade edildi.

Yaklaşık 200 yolcunun vizesiz olarak transit alanda kalmaları nedeniyle havalimanının transit alanında kamp yatakları kurulduğu ve yolculara yiyecek ile içecek sağlandığı aktarıldı.

Hindistan basınında yer alan haberlerde de Lufthansa Hava Yolu şirketine ait uçağın yaklaşık 2 saat havada kaldığı ve bomba ihbarı üzerine Bulgaristan hava sahası üzerinden geri döndüğü ifade edildi.

Flightradar24'teki belgelere dayandırılan haberlerde, uçağın, Karadeniz kıyısına yakın bir yerde U dönüşü yaptığı ve Frankfurt'a geri döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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