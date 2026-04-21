Lübnanlı rahipten İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini tahrip etmesine tepki

Lübnanlı rahip Dany Dargham, bir İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki beldelerden Deyr Seryan'da Hazreti İsa heykelini parçalamasına tepki göstererek, "Asıl tehlike, taşın parçalanması değil taşın temsil ettiği değerlerin parçalanmasıdır." dedi.

Rahip Dargham, AA muhabirine yaptığı açıklamada bir İsrail askerinin, Deyr Seryan'da Hazreti İsa heykelini parçalamasını kınadı.

Dargham, "Bu kınanan eylem, inancımızı zedelemez. Asıl tehlike, taşın parçalanması değil, temsil ettiği değerlerin - sevgi, onur, hakikat ve özgürlük- parçalanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Rahip Dargham, şunları kaydetti:

"Dini semboller yalnızca taşlardan ibaret değildir, bir topluluğun inancını ve manevi saygınlığını ifade eder. Bu nedenle yapılanlar, inanç özgürlüğünü ve başkalarının inandığı şeylerin kutsallığını ihlal ettiği için kınanması gereken bir eylemdir.

Gerçek tehlike, sevgi ve barışı kaybedip yerine şiddeti koyduğumuzda başlar; o zaman din, sadece şekil itibariyle değil özünde de yaralanır."

Hristiyanlığın, Hazreti İsa'nın varlığını heykel ya da portreye indirgemediğini kaydeden Dargham, "İsa'nın onuru, bir taşı kırmakla lekelenemez. Çünkü O'nun varlığı, inananların kalplerinde, O'nunla olan kişisel ilişkilerinde, dualarında ve ayinlerinde Kutsal Ruh'un gücü ve etkinliğiyle canlılığını korumaktadır." diye konuştu.

Lübnanlı rahip, "Bu bölgede özgürlük ve hakikatten başka müttefikimiz olduğunu düşünenler yanılıyor, aynı şekilde bu tür eylemlerin bizi iki kötülük arasında seçim yapmaya itebileceğine inananlar da yanılıyor." dedi.

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, 19 Nisan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.

Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmezken söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

İsrail ordusu, fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirdi; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suçlunun en sert şekilde disiplin cezasına çarptırılacağını söylemişti.