Lübnan, BM Barış Gücü'nden 1 askerin Lübnan'daki saldırıda öldürülmesini kınadı

Lübnan, ülkenin güneyinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) konuşlandığı noktaya ???????düzenlenen saldırıda bir askerin öldürülmesini kınadı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara ile görüşerek, dün Endonezyalı UNIFIL askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Avn, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL birliklerine yönelik saldırıyı kınadı ve yaralanan askerin de bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

UNIFIL askerlerinin güvenliği sağlanmalı

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Lübnan'ın güneyindeki Adşit el-Kusayr beldesi yakınında UNIFIL'in Endonezya birliğinin bulunduğu bölgeye saldırı düzenlenmesi şiddetle kınandı.

BM personeline yönelik saldırının kabul edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, UNIFIL'e tam saygı gösterilmesi ve uluslararası hukuk uyarınca barış gücü askerlerinin güvenliğinin sağlanması çağrısı yinelendi.

Ölen asker için taziye, yaralananlar için de geçmiş olsun mesajı verilen açıklamada, "Lübnan, yanımızda duran ve Lübnan'ın güneyinde barış ve istikrar için çaba göstermeye devam eden Endonezyalı barış güçlerinin cesaretini ve özverisini takdir etmektedir." ifadesi kullanıldı.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.