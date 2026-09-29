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Lübnan ordusu ABD'den 47 Humvee ve 5 kamyonu Beyrut Limanı'nda teslim aldı

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Lübnan ordusu, ABD'nin yardım programı kapsamında 47 Humvee tipi askeri araç ve 5 kamyonu Beyrut Limanı'nda teslim aldığını duyurdu. Yardımın ordunun operasyonel kapasitesini artırması ve birliklerin hazırlık düzeyini yükseltmesi amaçlanıyor.

Lübnan ordusu, ABD'nin yardım programları kapsamında 47 Humvee tipi askeri araç ve 5 kamyon teslim aldığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, araçların Beyrut Limanı'nda teslim alındığı belirtildi.

47 Humvee tipi askeri araç ile 5 kamyondan oluşan yardımın, ordunun operasyonel kapasitesini artırmayı ve birliklerin hazırlık düzeyini yükseltmeyi amaçladığı ifade edildi.

Lübnan ordusu 20 Eylül'de de ABD'nin yardım programları kapsamında gönderilen, çeşitli mühimmatın bulunduğu 70 konteyneri teslim aldığını açıklamıştı.

Lübnan yönetimi, İsrail'in ülkenin güneyinden çekilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması dahil silahların devletin tekelinde toplanması sürecinde ordunun güçlendirilmesi için uluslararası destek arıyor.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da dün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinde, Lübnan ordusuna ABD desteğinin sürdürülmesi ve ordunun kapasitesinin artırılması çağrısında bulunmuştu. Rubio ise desteği sürdüreceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA
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