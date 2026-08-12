Haberler

Lübnan'da genel af yasası onaylandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Meclisi, genel af ve ceza indirimini içeren yasa tasarısını kabul etti. Bu kapsamda 146 İslami tutukludan 79'unun serbest kalacağı açıklandı. Ayrıca idam cezasının kaldırılması da önceki oturumda onaylanmıştı.

Lübnan Meclisi, genel af ve bazı cezalarda istisnai indirim öngören yasa tasarısını onayladı.

Mecliste yapılan oylamada, bazı hükümlü ve tutuklular için genel af ve hapis cezalarında indirim içeren yasa tasarısı kabul edildi.

Lübnanlı milletvekili İmad el-Hut, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Ülkedeki hapishanelerde bulunan 146 İslami tutukludan 79'u serbest kalacak." dedi.

Hut, bundan sonra hiç kimsenin yasal tutukluluk süresinden daha fazla hapis yatmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Lübnan Meclisi, dün düzenlenen oturumda da ülkede idam cezasının kaldırılması ve yerine müebbet hapis cezasının getirilmesini öngören kanun teklifini kabul etmişti.

"Genel af" ülkede tartışmalara neden olmuştu

Lübnan'da bir süredir tartışılan genel af yasası, bazı kesimler tarafından, "ordu ile çatışmalarda askerlerin ölümüne neden olan kişilerin cezasız kalacağı" gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Ülkedeki diğer bir kesim ise çok sayıda tutuklunun herhangi bir suç veya güvenlik gerekçesi olmaksızın cezaevlerinde tutulduğunu savunuyordu.

Lübnan'da "İslami tutuklular" meselesi

Lübnan'da "İslami tutuklular" ifadesi, çoğu başkent Beyrut'un kuzeydoğusunda yer alan Rumiye Cezaevi'nde tutulan 170'i Suriyeli 400 tutuklu için kullanılıyor.

Bunların yaklaşık yarısı, haklarında herhangi bir mahkeme kararı bulunmadan hapishanelerde tutulmaya devam ediliyor.

Bahsi geçen tutuklular için genel af talebiyle 2025 yılının sonunda ülkenin kuzeyinde gösteriler düzenlenmişti.

Söz konusu gösteride konuşan "İslami Tutuklular Komitesi Koordinatörü" Mahmud Ebu İd, "Bu mahkumlar, 2011-2024 yılları arasında Beşşar Esed rejimine karşı Suriye devrimine destekleri nedeniyle tutuklandı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı

Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi

Ölümle dans kamerada! Yürekler ağza geldi
Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Katil böcek bir can daha aldı! 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Büyük heyecan şifresiz kanalda