Lübnan’da İsrail askeri aracı devrildi: 1 ölü

İsrail ordusunun işgali altındaki Lübnan'ın güneyinde bir askeri aracın devrilmesi sonucu bir İsrail askeri öldü.

Ordudan yapılan açıklamada, ölen askerin 7. Tugay, 75'nci Tabur'da görev yapan yedek Yüzbaşı Basil Sweid olduğu bildirildi. Kazada 1 askerin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, gece saatlerinde bir askeri aracın devrildiği kazanın, Lübnan'ın güneyindeki Rab Salasin köyünde meydana geldiğini aktardı.

Söz konusu ölümle Lübnan'ın güneyinde 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 37'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD ile İran arasında imzalanan ve üzerine müzakerelerin sürdüğü mutabakat zaptında "Lübnan'da ateşkes" vurgusu yapılması Tel Aviv ile Washington yönetimleri arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuş, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu.

ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılan müzakerelerde, Lübnan'da ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verilmişti.