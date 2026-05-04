Lübnan'ın güneyinde İsrail ile Hizbullah arasında çatışma çıktı

Lübnan'ın güneyinde, ateşkese rağmen İsrail ile Hizbullah arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Hizbullah mensupları ile İsrail askerleri arasında Nebatiye kırsalında Rac Vadisi çevresinde şiddetli çatışmalar çıktı.

Ağır silahların kullanıldığı çatışmaların, halen devam ettiği belirtildi.

Çatışmaların yaşandığı bölge, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alanlara yakın bir noktada bulunuyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
