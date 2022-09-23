Lübnan: göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e ulaştı Güncel Haberler Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e ulaştı. Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenazeler sloganlar eşliğinde defnedilmeye götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Ahmed Said Suriye Güncel Haberler

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