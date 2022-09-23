Lübnan: göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e ulaştı
Güncel Haberler
Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e ulaştı.
Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenazeler sloganlar eşliğinde defnedilmeye götürüldü.
Kaynak: AA / Ahmed Said - Güncel