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Lübnan'daki İsrail askerlerine yönelik roket saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

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Lübnan'dan ateşlenen roketler nedeniyle İsrail'in kuzey sınırındaki Zarit yerleşiminde sirenler çaldı. İsrail ordusu, askerler arasında yaralanan olmadığını açıkladı. Ateşkese rağmen saldırılar sürerken, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik operasyonların devam edeceğini söylediği belirtildi.

Lübnan'dan ateşlenen roketler nedeniyle İsrail'in kuzey sınırındaki Zarit yerleşiminde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail güçlerine roket saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin bulunduğu alanın yakınlarına düşen roket nedeniyle Zarit yerleşiminde sirenlerin devreye girdiğini belirten açıklamada, İsrail askerleri arasında yaralanan olmadığı aktarıldı.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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