İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısı 830 bini geçti

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini açıkladı.

Afet Yönetimi tarafından yayımlanan raporda, barınma merkezlerine başvuruların sürdüğü belirtildi.

Raporda, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine şu ana kadar 830 bin 441 kişinin başvurduğu kaydedildi.

Açılan 612 barınma merkezine yaklaşık 130 bin 624 kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a 1803 saldırı düzenlediği bildirildi.

Öte yandan Lübnan hükümetinin kayıt altına aldığı zorla yerinden edilenlerin sayısını açıklamasına rağmen evlerinden çıkmak zorunda kalarak başka yerlere sığınanların da katılmasıyla bu sayının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.