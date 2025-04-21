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Lübnan'da Mühimmat Patlaması: 1 Subay ve 2 Asker Hayatını Kaybetti

Lübnan'da Mühimmat Patlaması: 1 Subay ve 2 Asker Hayatını Kaybetti
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Lübnan ordusu, Nebatiye bölgesinde meydana gelen mühimmat patlamasında bir subay ve iki askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Patlama sırasında birkaç sivil de yaralandı.

BREYKA, 21 Nisan (Xinhua) -- Lübnan ordusu, pazar günü ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Breyka bölgesinde mühimmat patlaması sonucu bir subay ve 2 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kılavuzluk Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre "Nebatiye vilayetinin Breyka bölgesinde askeri araçla mühimmat taşınırken" meydana gelen patlamada birden fazla sivil de yaralandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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