Lübnan'da Meryem Ana heykeline hakaret eden İsrail askerine 3 hafta hapis cezası verildiği açıklandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Meryem Ana heykeline hakaret eden ve olayı fotoğraflayan askerlerine hapis cezası verildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hristiyanların yaşadığı Debel köyünde bir İsrail askerinin Meryem Ana heykeline hakaretine ilişkin soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.

Meryem Ana heykelinin ağzına hakaret amaçlı sigara koyan İsrail askerinin 21 gün, olayı fotoğraflayan diğer askerin ise 14 gün hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Hristiyan dünyasının tepkisini çeken söz konusu olayı ciddi olarak soruşturduğu ve tüm dini sembollere saygı duyduğu ileri sürüldü.

Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de bir İsrail askeri Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koymuş, bir başka asker ise olayın fotoğrafını çekmişti.

İsrail askerleri, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele de saldırmıştı

İsrail ordusuna mensup bir asker, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli balyozla parçalamıştı.

İsrail ordusu, olaya ait fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olay için özür dilerken, heykeli tahrip eden ve fotoğraflayan iki askerin muharebe görevinden uzaklaştırıldığı ve haklarında 30 gün askeri hapis cezası verildiği açıklanmıştı.

Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele saldırının tepki toplamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, diplomat George Deek'i Hristiyan Dünyası Özel Temsilcisi olarak atamıştı.