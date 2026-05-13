Lübnan'da Ateşkese Rağmen Devam Eden İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 2.882'ye Yükseldi
Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2.882'ye, yaralı sayısının ise 8.768'e yükseldiğini açıkladı.
HARET SAYDA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Haret Sayda bölgesinde İsrail hava saldırılarında hayatını kaybedenler için kurulan geçici toplu mezar, 12 Mayıs 2026.
(Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
Kaynak: Xinhua