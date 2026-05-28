Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki İsrail saldırısında bir askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu

Lübnan ordusu, İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırısında bir askerinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye kentindeki Zefta-Deyr Zehrani yoluna hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 1 Lübnanlı askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail'in sabaha karşı Sayda kentindeki bir evi hedef alan saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA), sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Sur kentlerinde bir otomobil ile motosikleti hedef aldığı saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylece İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Lübnan ordusu dün de bir askerinin Nebatiye'deki İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Güneydeki İsrail saldırıları sürüyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur ilçesine bağlı Remadiye beldesine hava saldırısı düzenledi. Sur kazasındaki Zıbkin beldesi de gün içinde üçüncü kez İsrail hava saldırısının hedefi oldu.

Sur kazasına bağlı Mansuri beldesi de İsrail hava saldırısıyla hedef alındı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Bint Cubeyl ilçesine bağlı Ganduriyye beldesinin çevresine hava saldırısı düzenledi.

Nebatiye kentinde ise İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Selam Okulu çevresindeki bir evi hedef alarak Maslah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Haruf beldesindeki Kale Mahallesi ile Beydar Mahallesi de hava saldırılarının hedefi olurken, saldırıda bir kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'e ait bir İHA'nın Cebşit beldesine düzenlediği saldırıda ise 3 kişi yaralandı.

Deyr Zehrani beldesi de sabah saatlerinde şiddetli hava saldırılarına maruz kaldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Mercayun ilçesine bağlı Tulin beldesini de hedef aldı.

Öte yandan İsrail'e ait İHA'lar ise sabah saat 10.30'dan bu yana Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Hizbullah'tan misilleme açıklamaları

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki beldelerde İsrail ordusuna ait askeri araç, komuta merkezi, bir Merkava tankını, roket ve kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah açıklamalarında, Kusayır, Doğu Zavtar ve Kantara beldelerinde düzenlenen 4 saldırıda doğrudan isabet sağlandığı öne sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.