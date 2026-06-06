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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in askeri aracı hedef alan saldırısını kınadı

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in güneyde Lübnan ordusuna ait bir aracı hedef alan saldırısını kınayarak, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. Saldırıda iki üst rütbeli subay ve bir asker hayatını kaybetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ülkenin güneyinde Lübnan ordusuna ait askeri bir aracı hedef alan saldırısını kınayarak, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın, bugün sabah saatlerinde Hardali-Nebatiye yolu üzerinde Lübnan ordusuna ait bir devriyeyi hedef alan İsrail saldırısını "en sert ifadelerle" kınadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda iki üst rütbeli ile bir askerin hayatını kaybettiği vurgulanarak, İsrail'in, asker, sivil, çocuk, kadın, sağlık ve kurtarma görevlileri ile gazetecileri hedef aldığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Avn, saldırının Lübnan'ın egemenliğine ve uluslararası hukuk ile teamüllere açık bir ihlal teşkil ettiğini belirterek, bunun İsrail'in sürdürdüğü tırmandırıcı politikaların bir parçası olduğunu kaydetti.

Açıklamada Avn'ın, Lübnan'ın Washington'da yürütülen müzakereler aracılığıyla İsrail'in devam eden saldırılarını sona erdirmeye çalıştığını, ancak bu saldırıların ülkenin güneyindeki güvenlik ve istikrarı tehdit etmeyi sürdürdüğünü vurguladığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan ordusu komutanlığı ile hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerini ileterek, ülkenin egemenliği ve bağımsızlığını savunurken yaşamını yitiren askerlerin fedakarlıklarını takdir ettiğini belirtti.

Lübnan'ın topraklarını ve halkını koruma konusunda taviz vermeyeceğini ifade eden Avn, İsrail'in saldırılarının ülkesini ulusal haklarına bağlılıktan vazgeçiremeyeceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca Avn'ın, uluslararası toplumu sorumluluklarını üstlenmeye, İsrail'in tekrarlanan saldırılarına son verilmesi ve ilgili uluslararası kararların uygulanmasının sağlanması için harekete geçmeye çağırdığı bildirildi.

Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyinde askeri bir aracı hedef aldığı saldırıda biri Tuğgeneral rütbesindeki 2 subay ile bir askerin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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