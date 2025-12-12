Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinin Suriye ile sınırların belirlenmesine hazır olduğunu belirtti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin Suriye ile kara ve deniz sınırlarının belirlenmesine hazır olduğunu açıkladı. Avn, ilişkilerin yavaşça daha iyiye doğru ilerlediğini ve Suriye ile yapılan adli işbirliği anlaşmasının etkinleştirilmesini talep ettiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Özgürlük için Gazeteciler Derneğinden bir heyeti, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Lübnan-Suriye ilişkilerine değinen Avn, bu ilişkilerin seyrinin "yavaş ancak daha iyiye doğru ilerlediğini" kaydetti.

Avn, Lübnan hapishanelerindeki Suriyeli tutuklular dosyasının ele alınması için iki ülke arasında imzalanan adli işbirliği anlaşmasının etkinleştirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Fransa'nın kendilerine Suriye sınırlarına ilişkin haritalar teslim ettiğini aktaran Avn, "Şam'ın karar vermesi halinde kara ve deniz sınırlarının belirlenmesine hazırız. Lübnan komitesi hazır durumda." ifadesini kullandı.

Lübnan ile Suriye arasındaki sınır sorunu

Lübnan ile Suriye'nin, Fransız mandası döneminin ardından (1920-1946) bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi meselesi, taraflar açısından kronik bir sorun olmayı sürdürüyor.

Dağlar, vadiler ve ovalardan oluşan Lübnan-Suriye sınır hattında, iki ülke arasındaki ayrımı gösteren belirgin fiziki işaretler bulunmuyor.

Yaklaşık 375 kilometre uzunluğundaki sınır boyunca Lübnan ile Suriye'yi birbirine bağlayan 6 kara sınır kapısı yer alıyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
