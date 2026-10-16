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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Katar Başbakanı Al Sani'yi Beyrut'ta kabul etti

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Katar Başbakanı Al Sani'yi Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, Lübnan'ın güneyi ve enerji ele alındı; Al Sani Katar'ın Lübnan'a desteğinin süreceğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve Lübnan'ın güneyindeki durumu görüştü.

Cumhubaşkanı Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Al Sani'yi kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgenin güvenliği, istikrarı ve refahına katkı sağlayacak ortak projeleri hayata geçirme yollarını ele aldıklarını söyledi.

Enerji sektörünün Lübnan'ın öncelikleri arasında yer aldığını belirten Al Sani, Katar'ın bu alanda kapsamlı çözümler sunmaya çalıştığını ifade etti.

Al Sani, "Başbakan ile yapacağımız sonraki görüşmelerde, üzerinde mutabık kalınan projelerin hayata geçirilmesi için çaba göstereceğiz." dedi.

Avn ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri, özellikle Lübnan'ın güneyindeki durumu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik eylemlerini de görüştüklerini aktaran Al Sani, şunları kaydetti:

"Katar, Lübnan devletinin attığı adımları, İsrail ordusunun işgal altındaki topraklardan çekilmesini ve bu toprakların Lübnan ordusuna devredilmesini destekliyor. Katar, Lübnan'a destek vermeyi sürdürecek."

Al Sani, Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Rudolf Heykel ile de görüşecek.

Kaynak: AA
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