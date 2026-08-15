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Avn'dan İsrail'e ateşkes ihlali kınaması

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik devam eden saldırılarını ve Ensar beldesinden bir ailenin hayatını kaybetmesine yol açan ihlallerini kınadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik devam eden saldırılarını ve Ensar beldesinden bir ailenin hayatını kaybetmesine yol açan ihlallerini kınadı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, İsrail'in başta Nebatiye ve çevresi olmak üzere güney bölgelerine yönelik sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in çerçeve anlaşmasını, Askeri Koordinasyon Grubu'nun çalışmalarını ve sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuku tekraren ihlal ettiğini belirterek, bu durumun Ensar beldesinden tüm bir ailenin şehit olmasıyla sonuçlandığını vurguladı.

Söz konusu ihlallerin, müzakere sürecine ve anlaşmanın uygulanmasına yönelik ABD öncülüğündeki diplomatik çabalara açık bir mesaj teşkil ettiğini belirten Avn, kınadığı saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ile Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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