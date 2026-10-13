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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, AB'nin 3 yıllık destek misyonunu memnuniyetle karşıladı

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, AB'nin 3 yıllık destek misyonunu memnuniyetle karşıladı
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, AB'nin Lübnan ordusu ve iç güvenlik güçlerine destek sağlayacak yeni misyonunu memnuniyetle karşıladı. Başlangıçta üç yıl faaliyet gösterecek misyon, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda sınır ve liman güvenliği eğitimi verecek.

BEYRUT, 13 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Avrupa Birliği'nin (AB) Lübnan ordusuna ve iç güvenlik güçlerine danışmanlık ve destek sağlamak amacıyla ülkede başlangıçta üç yıl süreyle faaliyet gösterecek yeni bir destek misyonu kurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, AB'nin ortak güvenlik ve savunma politikası kapsamında oluşturulan misyon, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda Lübnan'ın devlet kurumlarını güçlendirmeyi ve kalıcı istikrarı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Haberde, askeri ve sivil bileşenlerden oluşacak misyonun özellikle sınır ve deniz güvenliği, istihbarat, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele ile Beyrut Limanı da dahil olmak üzere liman güvenliği alanlarında danışmanlık ve eğitim sağlayacağı belirtildi.

Avn pazartesi günü yaptığı açıklamada misyonun, hükümetin silahların devlet güçlerinin denetimi altına alınmasına yönelik tutumuyla uyumlu olarak Lübnan'da devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesine ve sınırların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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