Lübnan Başbakanı Selam İsrail ile müzakereler için önceliğin ateşkes olduğunu söyledi

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, Başbakan Nevvaf Selam'ın İsrail ile müzakereler için önceliğin ateşkes olduğunu söylediğini belirtti.

Bakan Morcos, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Morcos, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Neda Hammade Muavvad'dan, ABD yönetimi nezdinde İsrail'in ateşkese uyması için baskı yapılması amacıyla yoğun çaba göstermesini istediğini ifade etti.

Başbakan Selam'ın ise İsrail ile müzakere sürecinin aşamaları hakkında bilgi verdiğine değinen Morcos, Selam'ın, "Lübnan henüz müzakerelere başlamadı. Washington'da hazırlık görüşmeleri aşamasındayız. Önceliğimiz ateşkesin sağlanmasıdır. Bu sayede İsrail ile temel ihtilaf konularını ele alacak ve müzakerelere başlayabileceğiz." dediğini aktardı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.