Samsun'da LÖSEV gönüllük haftasında ödül programı düzenledi

Samsun LÖSEV Şubesi, 'Gönüllülük Haftası' etkinlikleri kapsamında destek veren gönüllülere ödüller takdim etti. Etkinlikte çeşitli kategorilerde gönüllülere plaket verildi.

Samsun Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Şubesi tarafından "Gönüllülük Haftası" kapsamında ödül programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programda, yıl boyunca vakfa destek veren gönüllülere teşekkür edilerek plaket ve ödüller takdim edildi.

LÖSEV yetkilileri, gönüllülüğün önemine değinerek lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik yapılan çalışmaların gönüllülerin desteğiyle güç kazandığını belirtti.

Programda "Yılın Aktif Gönüllüsü", "Yılın Muhtar Gönüllüsü", "Yılın Akademisyen Gönüllüsü", "Yılın Fayda Topluluğu" ve "Yılın İnci Gönüllüsü" ödülleri sahiplerini buldu. Anadolu Ajansı Samsun muhabiri İlyas Gün de "Yılın Basın Gönüllüsü" ödülüne layık görüldü.

Etkinlik, gönüllülerle hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
