LÖSEV, 17 şehirdeki çalışmalarını Konya'da düzenlediği basın toplantısıyla anlattı

Konya'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkilileri, vakfın yürüttüğü çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi.

LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Dilara Divrik Sürmeli, LÖSEV binasında yapılan toplantıda, vakfın 17 şehirde aktif olarak çalıştığını söyledi.

Farklı şehirlerde LÖSEV'e yapılan bağışlarla tatil köyleri yaptıklarını anlatan Sürmeli, şunları kaydetti:

"Bodrum Tatil Köyü bize bağışlanan yapılardan bir tanesi. Bodrum Tatil Köyümüzde çocuklarımıza ücretsiz tatil imkanı sağlıyoruz. Çankırı'da Çerkeş Doğal Yaşam Merkezimiz var. Bursa Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü var. Burada yapmak istediğimiz şey, ülkemizin geçmiş yıllarda ve tarihinde var olan köy enstitülerinin yapısını hayata geçirebilmek. Bu yapının içerisinde çocuklarımız eğitim alsınlar. Köy enstitülerinde olduğu gibi üretmeyi, başarmayı, bir şeylerin geliştirmeyi öğrenebilsinler ve farkındalığına varsınlar istiyoruz. Yurt dışındaki merkezlerimizle yurt dışında yaşayan çocukları da desteklemeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA