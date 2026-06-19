Bursa'da lösemiyi yenen ilkokul öğrencisi için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde lösemiyi yenen ilkokul öğrencisi için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Gemlik 11 Eylül İlkokulunda öğrenim gören Kadir Tuşa'nın lösemi tedavisinin olumlu sonuçlanması okulda sevinçle karşılandı.

Tuşa'nın okula gelişini bahçede toplanarak kutlayan arkadaşları, gökyüzüne çok sayıda balon bıraktı.

Okul Müdürü Cüneyt Bıyıker, Tuşa'nın uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini belirterek, "Sadece bir öğrencimizin sağlığına kavuşmasını değil, umudu, dayanışmayı ve sevgiyi de kutluyoruz. Kadir'in yeniden aramızda olmasından büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Kadir Tuşa da kendisine destek verenlere teşekkür etti.