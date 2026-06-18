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ABD'nin Los Angeles kentindeki depo yangını nedeniyle bölge sakinlerinden dışarı çıkmamaları istendi

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ABD'nin Los Angeles kentinde bir depoda çıkan yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı. Yetkililer, bölge sakinlerine pencereleri kapatmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

LOS ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehir merkezindeki yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, bölge sakinlerine "bulundukları yerde izole olmaları" ve dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Los Angeles itfaiyesi, Boyle Heights Mahallesi'nde, çatısında birçok güneş paneli bulunan büyük bir depoda meydana gelen yangına müdahale etti.

Yetkililer, söz konusu yangın sonucu gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle "yakındaki tehlikeli maddeler" konusunda uyarıda bulundu.

Bölge sakinlerine tüm pencereleri, kapıları, havalandırmaları ve klimaları kapatmaları çağrısı yapan yetkililer, halktan bulundukları yerde "izole olmalarını" ve dışarı çıkmamalarını istedi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı Sözcüsü Jennifer Middleton, deponun çatısındaki yangının söndürüldüğünü, ekiplerin binanın iç kısmındaki durumu değerlendirmek üzere yapıya girdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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