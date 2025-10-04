Los Angeles'ta Belediye Binasına Araç Çarptı, Bina Tahliye Edildi

ABD'nin Los Angeles kentinde, bir aracın belediye binasının merdivenlerine çarpmasının ardından bina tahliye edildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, bir aracın belediye binasının merdivenlerine çarpmasının ardından binanın tahliye edildiği bildirildi. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ve kazadan yaklaşık 2 saat sonra araçtan çıkan sürücünün kelepçelenerek gözaltına alındığı belirtildi. Yetkililer, sürücü hakkında inceleme başlatıldığını aktardı.