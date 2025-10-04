Haberler

Los Angeles'ta Belediye Binasına Araç Çarptı, Bina Tahliye Edildi

Los Angeles'ta Belediye Binasına Araç Çarptı, Bina Tahliye Edildi
ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın belediye binasının merdivenlerine çarpması sonucu bina tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı ve sürücü gözaltına alındı.

ABD'nin Los Angeles kentinde, bir aracın belediye binasının merdivenlerine çarpmasının ardından bina tahliye edildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, bir aracın belediye binasının merdivenlerine çarpmasının ardından binanın tahliye edildiği bildirildi. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ve kazadan yaklaşık 2 saat sonra araçtan çıkan sürücünün kelepçelenerek gözaltına alındığı belirtildi. Yetkililer, sürücü hakkında inceleme başlatıldığını aktardı.

