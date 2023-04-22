- Londra'da iklim protestosu

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlemento Meydanında bir araya gelen binlerce kişi, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ellerinde pankartlarla Trafalgar Meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. İklim değişikliğine ve İngiltere hükümetinin aldığı kararlara karşı tepkilerini gösteren aktivistler, Buckingham Sarayı'na giden caddede 5 dakika boyunca bulundukları yere uzanarak, sessizlik eylemi yaptı. Yaklaşık 3 saat süren eylemde İngiltere polisi geniş güvenlik önlemleri alırken, yürüyüş sırasında herhangi bir olay meydana gelmedi.