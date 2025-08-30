Londra'da Göçmen Karşıtı Eylemde Arbede Çıktı

Londra'da göçmen karşıtlarının düzenlediği eylemde bazı protestocular, İngiltere'de sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin tutulduğu otellere girmeye çalıştı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre, kentin batısındaki West Drayton'da bulunan bir otelin önünde göçmen karşıtı iki grup tarafından protesto düzenlendi.

Grupların bu bölgede düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önüne yürümesi üzerine polis, otel çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bir grup maskeli eylemci, bahçe çitlerine zarar vererek otele arka kapıdan girmeye çalıştı. Polis otele girme girişimine müdahale ederken bölgeye takviye güvenlik gücü gönderildi.

Polisin müdahale ettiği eylemciler, bölgede sığınmacıların tutulduğu iki farklı otelin önünde protesto düzenlemek için bu noktalara yürüyüşe geçti.

Otel çevresinde güvenlik kordonu oluşturan polisle eylemciler arasında yaşanan arbede sonucu iki polis yaralanırken 3 eylemci gözaltına alındı.

Londra Polisi, 3 otelin dışında yaşanan olaylar nedeniyle göstericilere eylemleri sona erdirmeleri ve dağılmaları çağrısı yaptı. Çağrıya uymayan eylemcilerden ikisi gözaltına alındı.

Bölgede asayişi havadan sağlamak için bir polis helikopterinin gece boyunca görev yapacağını duyuran Londra Metropolitan Polisi, güvenlik güçlerinin de oteller önündeki görevinin süreceğini açıkladı.

Polis yetkilisi Adam Slonecki, olaylara ilişkin açıklamasında, "Birkaç haftadır düzensiz göçmenlerin tutulduğu otellerin önünde yapılan eylemlere karşı hazırlıklıydık. Bu konudaki hassasiyeti anlıyoruz ancak barışçıl eylemler suç çizgisini aştığında ve polisimiz yaralandığında gerekli adımları hemen atarız." ifadelerini kullandı.

Slonecki, bugün 500 kadar eylemcinin protestoya katıldığını, çoğunun dağıl emri ardından bölgeyi terk ettiğini sözlerine ekledi.