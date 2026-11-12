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Litvanya Cumhurbaşkanı, Rusya'nın zaman kazanmaya çalışacağı uyarısında bulundu

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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'da yakın zamanda ateşkesi kabul etmesinin olası olmadığını, Moskova'nın müzakereleri zaman kazanmak için kullanabileceğini söyledi. Dublin'de Zelenskiy ile görüşen Nauseda, ateşkesin temel şart olması gerektiğini vurguladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'da yakın zamanda ateşkesi kabul etmesinin olası olmadığını belirterek, Moskova'nın devam eden barış müzakerelerini, saldırılarını sürdürürken zaman kazanmak için kullanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Nauseda, Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonuna (LRT) açıklamalarda bulundu.

Diplomatik girişimlerin çatışmaları kısa sürede sona erdireceği konusunda şüphelerini dile getiren Nauseda, müzakerelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve Rusya'nın yaklaşan kışı Ukrayna halkına eziyet etmeyi sürdürmek için kullanacağını söyledi.

Moskova'nın müzakere sürecini uzatmaya çalışabileceğine dikkati çeken Nauseda, bazı önemsiz konularda anlaşmaya varmış gibi görünerek zaman kazanabileceğini ancak ateşkes konusunda uzlaşmanın şu aşamada zor olduğunu kaydetti.

Nauseda, ateşkesin barış müzakerelerinin temel şartı olması gerektiğini savundu.

Müzakerelerde Rusya'nın gündeme getirdiği Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden gözden geçirilmesi ve NATO'nun askerlerini Doğu Avrupa ülkelerinden çekmesiyle ilgili de konuşan Nauseda, Moskova'nın bu taleplerinin kabul edilmesini kesin bir dille reddetti. Nauseda, NATO'nun şekillendirdiği Avrupa güvenlik mimarisinin korunması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın 2021'in sonlarında NATO güçlerinin Doğu Avrupa ülkelerinden çekilmesini talep ettiğini hatırlatan Nauseda, Avrupa liderlerinin bu koşulları kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Nauseda, Rusya ile müzakerelerde Avrupa Birliği'ni (AB) temsil etmek için en uygun ismin AB Konseyi Başkanı Antonio Costa olduğunu belirtti.

Costa'nın AB Konseyi üyelerinden yetki almış bir isim olması nedeniyle hukuki açıdan en basit seçenek olduğunu ifade eden Nauseda, konu henüz ele alınmadan diğer görüşler hakkında yorum yapmak istemediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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