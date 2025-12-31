Kocaeli'de 'Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası' düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası"nda öğrenciler düşüncelerini savundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya 25 okuldan 84 takım ve 162 öğrenci katıldı.

"Bi' Diyeceğim Var" temasıyla düzenlenen turnuvada öğrenciler düşünce gücü, hitabet ve stratejik argümanlarla jüri karşısına çıktı.

Halkevi Gençlik Merkezi'nde yapılan final müsabakası sonunda "Yeltoğ" takımı birinci, "Çaylak" takımı ikinci, "Duo Lexis" takımı üçüncü, "Takım Yıldızı" da dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürü Fatih Dizdar, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.