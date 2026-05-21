İnegöllü öğrencilerden bayram öncesi ücretsiz bıçak bileme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lise öğrencileri, 'Ben Her Yerde Varım' projesi ve 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinlikleri kapsamında yaklaşan Kurban Bayram'ı öncesinde kırsal mahallelerde ücretsiz bıçak bileme hizmeti sundu.

İnegöl ilçesi Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi alanı öğrencileri, 'Ben Her Yerde Varım' projesi ve 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinlikleri kapsamında kırsal mahallelerde ücretsiz bıçak bileme hizmeti sundu. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, okulda edindikleri mesleki bilgi ve becerileri sahada uygulama fırsatı bulurken, vatandaşların günlük yaşamda kullandıkları kesici aletlerin bakımını da titizlikle gerçekleştirdi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)

